Stiri pe aceeasi tema

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectele pentru autostrazile A7, A8 si A13 sunt complementare si nu sunt in competitie. "Autostrada A7 este in linie dreapta cu cele 4 tronsoane. Anul viitor avem toate documentatiile…

- Comisia Europeana a aprobat luni proiectul major de infrastructura rutiera "Varianta de ocolire Bacau", cu o valoare totala de 968,781 milioane de lei, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook. Proiectul a fost transmis de catre Ministerul Transporturilor,…

- Exista toate sansele ca anul viitor in Romania sa se lucreze pe 250-300 km de autostrazi, drumuri expres, variante ocolitoare, iar pana in 2024 pot fi finalizati 700 km de autostrada si 300 km de drum expres, a declarat joi ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, in…

- In fața premierului, Ludovic Orban, a miniștrilor, Lucian Bode – Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Nelu Tataru – Ministrul Sanatații și Adrian Oros – Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale,

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a semnat, miercuri, contractul pentru etapa a doua a proiectului Platformei Multimodale a portului Galati.Aceasta etapa consta in modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei Multimodale, potrivit agerpres.ro.…

- Protocolul pentru construcția centurii de ocolire a municipiilor Turda și Campia Turzii a fost semnat, iar lucrarile vor fi finanțate din fonduri europene și prin Planul Național de Recuperare și Rezistența. Centura ocolitoare a celor doua orașe cuprinde șase tronsoane, pornind de la partea de nord-vest…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, considera ca linia de cale ferata Gara de Nord - Aeroportul Otopeni va fi data in folosinta din data de 12 decembrie."Eu am fost astazi intr-o proba-test, intr-o verificare pentru tot ceea ce credem noi ca se va intampla…