- Bugetul municipiului Iasi va fi aprobat astazi in sedinta extraordinara. Cu un nivel al cheltuielilor de circa 2,2 miliarde lei, bugetul de dezvoltare ajunge la circa un miliard lei, iar cea mai mare pondere o au proiectele europene. Alaltaieri, consilierii locali au dezbatut peste 170 de amendamente…

- Primarul general, Ion Ceban, a convocat pentru astazi ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt 3 subiecte, printre care și raportul cu privire la masurile intreprinse in domeniul social și de sanatate la nivelul municipiului Chișinau.

- Doar 4 luni au mai ramas pana cand, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit ințelegerii din coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Nicolae Ciuca iși va da demisia, moment in care pica tot cabinetul și se revine in Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta ordinara, marti, 27.12.2022, ora 13.00. Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca liberalii sustin cresterea pensiilor cu 15% daca bugetul o va permite. „Am discutat la nivelul partidului ca trebuie sa gasim acea solutie prin care sa acoperim cresterea inflatiei. Cresterea inflatiei in momentul de fata este de peste…

- Cand PSD vorbeste de mariri, se tine de cuvant. In plina criza energetica, Partidul Social Democrat insista sa bage in faliment romanii si IMM-urile prin dublarea plafoanelor la energie electrica. Daca plafonarea actuala la energie electrica este de 0,68 lei/kWh si 0,8 lei/kWh, masura agreata de Partidul…

- PSD-istii au votat luni propunerea lui Angel Tilvar la ministerul Apararii, dupa demisia lui Vasile Dincu. „Sper intr-o colaborare foarte buna cu președintele”, a declarat Tilvar, intr-o conferința de presa. Propunerea a fost trimisa deja de premierul Nicolae Ciuca la Palatul Cotroceni. Mingea e in…

- Social democrații se reunesc de la ora 16:00 in ședința Consiliului Politic Național. Potrivit unor surse din partid, conducerea PSD urmeaza sa decida propunerea pentru Ministerul Apararii dupa demisia lui Vasile Dincu.