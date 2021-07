O conferinta de presa comuna a premierului spaniol Pedro Sanchez si a presedintelui lituanian Gitanas Nauseda, desfasurata joi la o baza aeriana din Lituania, a fost intrerupta atunci cand avioane militare spaniole au fost ridicate de la sol pentru a intercepta un avion militar rusesc, transmit Reuters si EFE. In imaginile transmise in direct de la conferinta de presa de la baza aeriana Siauliai se vede cum evenimentul este oprit dupa trei minute, in contextul in care pilotii alergau catre un avion cu reactie situat in spatele celor doi demnitari. Foto: (c) VALDA KALNINA / EPA Nauseda a continuat…