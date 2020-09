Stiri pe aceeasi tema

- ​Formatia Poli Iasi a învins, duminica, în deplasare, cu scorul de 3-2, echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a patra a Ligii I, potrivit News.ro.Au marcat Rus ’28 si Ursu ’61 pentru gazde, respectiv A. Cristea ’35, Platini ’76 si Onea ’84 pentru…

- Dupa ce a câștigat primele partide din noul sezon cu 3-0, FCSB a suferit prima înfrângere, în deplasare, scor 2-1, împotriva formației FC Voluntari, în etapa a treia din Liga 1.Golurile învingatorilor au fost marcate de Mailat ’29 si Ricardinho…

- Formatia FC Arges a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), meciul disputat, vineri, pe teren propriu, in compania echipei UTA Arad, in etapa a treia a Ligii I, anunța news.ro.Pentru FC Arges a punctat Malele '76, iar pentru UTA a inscris Bustea '10. Citește și: Doliu in lumea politica:…

- FCSB a câștigat, duminica, cu scorul de 3-0, partida disputata împotriva echipei FC Viitorul, din etapa a doua a Ligii I. Meciul a avut loc pe Arena Naționala.Golurile au fost marcate de Tanase ‘2, Mladen ’50 (autogol) si Vâna ’90. Vezi aici reușitele.Au…

- Turnu Magurele și Argeș s-au anihilat reciproc in primul meci oficial din play-off-ul Ligii a 2-a. Cele doua formații au incheiat la egalitate, scor 0-0, la capatul unui meci destul de echilibrat, chiar daca oaspeții au evoluat cu un om in minus aproape o repriza intreaga. Panait a fost eliminat in…

