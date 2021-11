VIDEO Liga 1: FCSB, victorie obținută în prelungiri (3-2 vs CSU Craiova) FCSB a obținut o victorie foarte importanta, duminica, în cea mai așteptata confruntare a etapei cu numarul 17 din Liga 1. Formația pregatita de Anton Petrea s-a impus cu 3-2 (golul decisiv a fost marcat în prelungiri) în fața echipei CSU Craiova, pe Stadionul Ion Oblemenco, și s-a apropiat la cinci puncte de liderul CFR Cluj.



Golurile au fost înscrise de Ivan ('13, penalty) si Cîmpanu ('56) pentru craioveni, respectiv Dumiter ('17), Șut ('39) si Cordea ('90+1) pentru FCSB.

La partida au asistat câteva mii de spectatori. Initial,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

