Stiri pe aceeasi tema

- O noua dezbatere a avut loc astazi in Comisia pentru mediu și echilibru ecologic a Camerei Deputaților, unde tema principala a fost „Provocarile de mediu cauzate de schimbarile climatice”. Membru in aceasta comisie, deputatul Glad Varga a tras un nou semnal de alarma referitor la schimbarile climatice…

- Amenintarile din partea schimbarilor climatice incep sa modeleze operatiunile militare atat in termeni de deplasare catre campul de lupta, cat si de conditii ale vremii in tarile unde au loc conflicte, scrie Jack Detsch in Foreign Policy comparand ambitiile Marii Britanii de reducere a emisiilor de…

- Naturalistul David Attenborough a fost desemnat de Marea Britanie sa desfasoare actiuni care sa inspire demersuri pentru solutionarea problemei schimbarilor climatice, in calitate de Avocat al Poporului, inaintea Conferintei ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) din noiembrie, care se va desfasura…

- Schimbarile climatice i-au determinat pe fermierii vietnamezi din delta Mekongului sa treaca de la cultura orezului la cresterea crevetilor. Pe termen scurt, schimbarea le aduce mai multi bani și un trai mai bun, dar pe termen lung, norocul de acum s-ar putea intoarce impotriva lor.

- Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a atras atentia joi asupra riscurilor globale de securitate pe care le implica schimbarile climatice, transmite dpa. 'Schimbarile climatice fac lumea mai nesigura si trebuie sa actionam', a subliniat Austin cu prilejul summitului virtual organizat…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri, la evenimentul cu tema "Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica", organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni, de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei Mondiale a…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, miercuri de la ora 12.00, la dezbaterea cu tema „Schimbarile climatice, relatia om-natura si sanatatea publica”, organizat, cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, la Palatul Cotroceni de Administratia Prezidentiala si de Biroul pentru Romania al Organizatiei…