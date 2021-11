VIDEO| Lady Gaga revine pe marile ecrane cu filmul 'House of Gucci'

Stiri pe aceeasi tema

- Mini-vacanța de 1 decembrie aduce pe marile ecrane filme pentru toate gusturile și varstele. Encanto, Casa Gucci și Resident Evil: Bun venit in Raccoon City sunt noutațile care ruleaza in rețeaua Happy Cinema. Pe 26 noiembrie are loc premiera mult așteptatului film al lui Ridley Scott – Casa Gucci.…

- Idei de mobila și accesorii inspirate din filmul House of Gucci Decorurile din noul film House of Gucci sunt descrise de luxul și eleganța tipice italiene. Decoruri din care te poți inspira daca iți dorești o schimbare in propria casa. Iți prezentam in continuare idei mobila și accesorii inspirate din…

- Premiera mondiala a filmului House of Gucci a avut loc marți seara la Londra. Camille Cottin, Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek, dar și romanca noastra, Madalina Ghenea au pașit pe covorul roșu la mult așteptata premiera. Madalina a facut senzatie intr-o rochie neagra cu un decolteu adanc, care i-a...…

- Un nou trailer al filmului „House of Gucci” a fost lansat ieri, 28 octombrie. E vorba despre pelicula in care Lady Gaga joaca rolul Patriziei Reggiani, fosta soție a lui Maurizio Gucci, nepotul fondatorului casei de moda Gucci. Filmul, regizat și co-produs de Ridley Scott, apare in cinematografele din…

- Madalina Ghenea a fost „prinsa” de paparazzi in compania unui celebru actor de la Hollywood. Cu toate ca intotdeauna a fost discreta atunci cand a venit vorba despre barbații din viața ei, de aceasta data, fotografii aflați pe strazile Italiei au fost extrem de vigilenți. Cunoscuta vedeta de origine…