- VIRTUTE… Bianca Ifteni, sportiva din Padureni, care, de cativa ani, inregistreaza succese importante in competitii de anvergura, unde efortul, talentul si staruinta ei fac auzit numai cu cuvinte bune numele Vasluiului, al Husului si al comunei sale natale, Padureni, a reusit sa obtina in aceste zile…

- MASURI… Incredibil, violatorul și talharul de la Gara l-a convins pe judecatorul de drepturi și libertați de la Judecatoria Vaslui sa inlocuiasca masura ceruta de procurori și anume arest preventiv pe 29 de zile, cu arest la domiciliu, dupa ce polițiștii vasluieni au probat toate infracțiunile comise…

- TALENTAȚI… Patru juniori vasluieni au fost testați in tabara de vara pentru formarea echipei naționale de fotbal a Romaniei – U15. Este vorba despre Alexandru Maxim, Petrișor Ureche, Eduard Cojan și Darius Ladaru. Primii trei au participat in prima etapa a taberei de vara, ce a avut loc in perioada…

- PARTICIPARE… Canotoarele Bianca Draghici, din comuna Ivești, și Bianca Ifteni, din comuna Padureni, lupta pentru medalii la Campionatul Mondial de Canotaj – Under 19 din Franța. Bianca Draghici va concura in proba de 8 plus 1, iar Ifteni va participa la simplu vasle – feminin. In aceste zile, la Paris,…

- PE PODIUM… Atleții vasluieni au obținut doua medalii de argint și trei de bronz la ediția din acest an a Cupei Romaniei la atletism – Seniori și U20. Rareș Conduraru și Dragoș Nastasa au luat argintul, in timp ce Andrei Micu, Narcis Nica și Ștefania Bucataru s-au intors cu medaliile de bronz. Atleții…

- FAZA ZILEI… Chiar daca pare greu de crezut, o tanara, aflata la volanul unei mașini, poate nu chiar cea mai performanta, da dovada de inconștiența. Femeia se lanseaza in depașirea unei coloane de 5 autoturisme fara sa-i pese de urmari. Din fericire, șoferul unei mașini care circula din sens opus și-a…

- PAUZA… Dupa un final pe muchie de cuțit, sezonul 2022-2023 al Ligii Zimbrilor s-a incheiat cu bine pentru CSM Vaslui. Formația vasluiana s-a clasat pe locul doi la baraj și continua in prima liga. Handbaliștii vasluieni sunt liberi pana in jurul datei de 17 iulie, insa vor primi din partea antrenorilor…

- DE NECREZUT… Escrocii din Vaslui au depașit limitele județului. Aceștia au da iama printre batranii din Brașov. Impreuna cu indivizi din Constanța au pacalit persoane vulerabile și „au creat un prejuduciu de „aproximativ 225.000 de lei, 40.700 de euro, 790 USD și 300 de dolari canadieni”, dupa cum a…