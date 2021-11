Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost intampinat de trei protestatari duminica, inainte de a intra la slujba gazduita de Biserica Romano-Catolica din Piața Mare. Trei protestatari l-au așteptat pe Klaus Iohannis in fața bisericii cu o pancarta pe care scria „La biserica… degeaba”. Conform publicației…

- Presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, impreuna cu sotia la biserica in Sibiu, iar inainte de a intra o femeie i-a strigat ”Jo napot kivanok, PSD!”, aluzie la mesajul transmis de seful statului la sfarsitul lunii aprilie 2020, adoptarea proiectului privind autonomia Ținutului Secuiesc, iar traducerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, dupa ce a primit, la Aachen, Premiul „Carol cel Mare” – Pentru unitatea Europei, ca pentru Romania, aderarea la Uniunea Europeana a insemnat revenirea in randul familiei cu care impartașim aceleași valori și principii, iar proiectul european este un proiect…

- Președintele Klaus Iohannis a spus luni cu ocazia inceperii noului an școlar ca menținerea școlilor deschise depinde de respectarea regulilor sanitare și de vaccinare. Șeful statului a participat la ceremoniile dedicate inceperii noului an școlar la Liceul Tehnologic „Carol I” Valea Doftanei: „A trebuit…

- Sotia presedintelui Romaniei, Carmen Iohannis, care este profesoara de engleza la Colegiul National ”Gheorghe Lazar” din Sibiu, a participat, luni, la festivitatea de deschidere a anului școlar, potrivit ziarului local Ora de Sibiu. Aceasta a avut și un mesaj pentru elevii care s-au intors la școala.Sotia…

- Organizația civica “Corupția ucide” anunța organizarea unui protest sambata, in Piața Victoriei “Ieșim in strada pentru a cere demisia lui Florin Cițu din funcția de premier al Romaniei”, este mesajul organizației. Protestul – “Aparam Justitia, Citu DEMISIA!!” – este programat pentru sambata de la ora…

- Ieri, 27 august 2021, in jurul orei 09.00, un barbat de 40 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism pe DJ 107B, pe raza localitații Santimbru, a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 43 de ani, din Mediaș, județul Sibiu. In urma…

