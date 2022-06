Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns astazi la Kiev, intr-o vizita comuna cu președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi. Cei patru lideri europeni au mers și la Irpin, un oraș din apropierea capitalei, distrus de atacurile rușilor. ACTUALIZARE…

- Dupa ce trei dintre cei mai importanți politicieni cu funcții de conducere in state-cheie ale Uniunii Europene au ajuns, joi, la Kiev, calatorind cu același tren, și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ajuns in Ucraina. Tot cu trenul, doar ca nu cu aceeași garnitura cu care au calatorit Emmanuel…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi au ajuns astazi la Irpin, un oraș de langa Kiev distrus de bombardamentele rusești.Oficialii europeni au vazut efectele atacurilor rusești.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, si premierul Italiei, Mario Draghi, au reafirmat, in cursul vizitei in Ucraina, solidaritatea Uniunii Europene cu poporul ucrainean, in contextul conflictului militar cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Șeful statului roman s-ar putea alatura intențiilor președintelui francez, Emmanuel Macron, cancelarului german Olaf Scholz și premierului italian Mario Draghi de a merge joi in Ucraina, susțin surse politice.