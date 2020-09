Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a vorbit, luni seara, la Palatul Cotroceni, despre alegerile locale și a proclamat victoria PNL, pe care il numește cel mai mare partid din Romania. Iohannis a cerut eliminarea PSD, pentru ca ”Romania sa se modernizeze” și a precizat ca ultima etapa se va juca in iarna, la alegerile…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa marcheze succesul PNL din alegerile locale și a catalogat rezultatul ca fiind unul ”istoric”. Președintele susține ca PSD, deși a obținut 30% in aceste alegeri, a scos un rezultat extrem de slab.Citește și: Traian Basescu, in seara alegerilor: Eu ma duc…

- Votul in cadrul alegerilor locale si regionale din Italia inceput duminica, la care candideaza si 51 de romani, in majoritate pentru functii de consilier, continua si luni, la fel ca referendumul national vizand reducerea numarului de parlamentari, potrivit Agerpres.Potrivit sefului Departamentului…

- Zile libere pentru elevi si profesori pentru alegerile locale din 27 septembrie. Elevii si profesorii au revenit la scoala in ciuda pandemiei de coronavirus. Mai multe reguli au fost impuse de autoritati pentru a evita raspandirea coronavirusului in unitatile scolare. Saptamana viitoare, insa, vor fi…

- "Pe 27 septembrie mergem la urne. Votul nostru decide cum se vor schimba localitațile in care traim. Mergeți la vot și puneți ștampila pe candidații care pot aduce o schimbare in bine. Nu ii lasați pe alții sa decida in locul vostru. Le transmit un mesaj tuturor candidaților: chiar daca aceasta campanie…

- Ziarul Unirea Modul in care ar putea vota miile de romani infectati cu noul coronavirus la alegerile locale. Dr. Alexandru Rafila: „Mi se pare cel mai sigur” Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in Romania, considera ca pana in data de 27 septembrie, cand se vor…

- Cele doua partide conduse de Dan Barna și Dacian Cioloș cer consultari publice cu președintele Klaus Iohannis, Guvernul și partidele politice pentru a stabili modul de desfașurare a campaniei electorale, dar și organizarea alegerilor in doua zile"Alianța USR PLUS considera ca in actualul context epidemiologic…

- "Hotarați-va odata! Ori ne confruntam cu acest virus cu efecte devastatoare și atunci gata cu alegerile, ori nu e așa grav și atunci avem de-a face cu o manipulare iresponsabila. Varianta cu "e doar puțin COVID si putem face alegeri" nu exista", sustine fostul premier. Citeste si: E OFICIAL!…