- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat joi, 8 iulie 2021, hotararea nr.45 prin care se modifica lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Marea Britanie, Africa de Sud, Nepal și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat vineri lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata. Pe lista roșie sunt 24 de țari, printre care Marea Britanie și Cipru, iar persoanele care vin in Romania trebuie sa stea in carantina. Comitetul…

- Guvernul a reactualizat lista statelor din care este impusa carantina la sosirea in Romania. Ce tari se afla in zona rosie. Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a publicat joi lista cu clasificarea tarilor/teritoriilor in functie de rata de incidenta cumulata. Pe lista rosie sunt 21 de tari,…

- Problema drepturilor de proprietate intelectuala pentru vaccinurile COVID-19 va fi discutata la summitul G7 care are loc in Marea Britanie. Renunțarea la brevetele deținute de companiile care produc vaccin a fost ridicata de Statele Unite, care susțin aceasta soluție ceruta de țari precum India sau…

- India a inregistrat joi peste 6.000 de morți in ultimele 24 de ore - un numar fara precedent de decese zilnice la nivel global, din cauza COVID. Asta dupa ce statul Bihar, din estul țarii, a transmis cifre cu aproximativ 72% mai mari decat numarul inregistrat anterior, confirmand astfel speculațiile…

- Cetațenii UE vaccinați vor putea intra in Franța fara test PCR Oameni adunați pe malul Senei într-o zi însorita, Paris, 6 martie 2021/ (Eng) People gather on the banks of the River Seine near Notre Dame Cathedral (L), on a sunny afternoon in Paris, on March 6, 2021, amid the Covid-19…

- Francezii de la Sanofi și britanicii de la GlaxoSmithKline au lansat joi testele de faza avansata pentru vaccinul lor recombinant contra Covid-19 cu speranța ca acesta va fi aprobat pana la sfarșitul anului, potrivit Reuters.Cele doua companii, care luna aceasta au raportat rezultate intermediare pozitive,…

- O echipa de arheologi a descoperit in Africa cel mai vechi mormant uman, care dateaza de acum 80 000 de ani, relateaza The Guardian. Ramașițele umane au fost descoperite in Kenya in 2013, dar erau atat de fragile, incat a durat ani de zile sa poata fi excavate fara a fi distruse.