- Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud in colaborare cu Asociatia Localitatilor si Zonelelor Istorice si de Arta din Romania - ALZIAR, va invita la vernisajul expozitiei de pictura "Corneliu Dragan-Targoviste" - acuarela, miercuri 16 mai 2018, ora 17, gazduita in sala Grigore Bradea. Expozitia cuprinde in…

- La Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” din Suceava va putea fi vizionata expoziția de debut a pictoriței Andreea Adamovici. Vernisajul este programat joi, 17 mai, la ora 17.00. Expoziția va fi prezentata de conferențiarul universitar doctor Aurel Buzincu. Evenimentul este organizat de Consiliul Județean,…

- ​CITR Group a deschis miercuri expoziția Muzeul antreprenoriatului: 100 de ani de antreprenoriat in Romania, care va fi gazduita de Palatul Noblesse pana in 21 aprilie și are scopul de a sublinia importanța antreprenoriatului romanesc pentru economia Romaniei cu ocazia Centenarului. Expoziția ilustreaza,…

- O expozitie inedita, dedicata celui mai important algolog marin la tarmul romanesc al Marii Negre, de reputatie europeana, Maria S. Celan 1898 1989 , la implinirea a 120 de ani de la nastere, va fi deschisa pe 23 aprilie, la Biblioteca Judeteana Constanta BJC "Ioan N. Romanldquo;, de Ziua Internationala…

- Vernisajul expoziției de grafica I SIGHT, semnata Emilia Persu, curator Suzana Dan, va avea loc sambata, 31 martie 2018, de la ora 17.00, in galeria FOIȘOR de la Centrul Cultural ”Palatele Brancovenești de la Porțile Bucureștiului”.

- Mai multe carti despre Unirea Basarabiei cu Romania au fost expuse incepand de luni in holul Bibliotecii Judetene ASTRA, unde mai exista planse care descriu contextul procesului de unificare, potrivit unui comunicat de presa. Expozitia documentara "100 de ani de la Unirea Basarabiei cu…

- Expozitia „Comorile Egiptului Antic”, de la Biblioteca Nationala a Romaniei, aduce in Romania celebra masca a Faraonului Tutankhamon si mumii autentice, fragmente dintr-un sarcofag, foi de papirus si bijuterii.

- Muzeul Național al Unirii Alba Iulia prezinta miercuri, 21 martie, de la ora 13.00, expoziția „Ex-Libris Brancuși”. Manifestarea iși propune sa marcheze implinirea a 142 de ani de la nașterea celui mai mare sculptor roman, Constantin Brancuși. Expoziția omagiu va reuni lucrarile a peste 200 de artiști…