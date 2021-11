Presedintele SUA, Joe Biden, va gratia doi curcani proveniți din Indiana, pe nume ''Peanut Butter'' si ''Jelly'', de Ziua Recunostintei, o traditie veche de zeci de ani la Casa Alba, relateaza Reuters.

Pasarile au fost prezentate într-un scurt videoclip postat joi de Casa Alba pe Twitter.



Meet Peanut Butter and Jelly, the turkeys who will be pardoned by @POTUS tomorrow. pic.twitter.com/36XjavdIlm