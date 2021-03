Italia si-a comemorat joi victimele epidemiei de COVID-19, care a cauzat in aceasta tara peste 100.000 de morti, cu drapelurile in berna la toate institutiile publice si o ceremonie de reculegere a premierului Mario Draghi la Bergamo, oras martir din nordul tarii, noteaza AFP. Parlamentul italian a adoptat miercuri o lege privind instaurarea 'Zilei de comemorare a tuturor victimelor epidemiei de coronavirus', ce va fi marcata in fiecare an pe 18 martie. Pentru a marca aceasta zi, premierul Mario Draghi s-a deplasat la Bergamo. Imaginile socante cu camioane militare ce transportau sicrie…