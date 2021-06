VIDEO Italia: Doi copii şi un vârstnic împuşcaţi mortal în stradă lângă Roma Un barbat a deschis focul duminica dimineata în strada într-o comuna de lânga Roma, omorând un om în vârsta si doi copii, un incident mai rar întâlnit în Europa, transmite Reuters, citând autoritatile locale din Ardea.



Atacatorul a fost gasit mort mai târziu într-o casa din apropiere, aparent ca urmare a unui gest sinucigas, în timp ce politia se pregatea sa descinda în cladirea unde acesta se baricadase de câteva ore.

Potrivit media citate de EFE, barbatul ucis în incident, în vârsta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a deschis focul duminica dimineata in strada intr-o comuna de langa Roma, omorand un om in varsta si doi copii, un incident mai rar intalnit in Europa, transmite Reuters, citand autoritatile locale din Ardea. Atacatorul, un trentagenar, a fost gasit mort mai tarziu intr-o casa din apropiere,…

- Trei persoane au fost ucise, duminica, 13 iunie, in Ardea, o localitate din apropierea Romei. Un tanar in varsta de 34 de ani, cu probleme psihice, i-a impușcat mortal. Doi minori, unul in varsta de cinci ani și altul in varsta de zece ani, au fost impușcați mortal, alaturi de un varstnic de 74 de […]

- Doua persoane au fost impușcate mortal intr-un incident armat care a avut loc duminica in apropierea unui hotel de pe insula greceasca Corfu. Televiziunea publica ERT a relatat anterior ca un localnic a deschis focul asupra unui cuplu de francezi instalat pe insula, aparent dupa o disputa privata.…

- Un barbat s-a sinucis dupa ce a impuscat mortal o femeie, joi dimineata, in fata tribunalului districtual din orasul Celle, situat in nordul Germaniei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei locale, transmite Agerpres.Incidentul s-a petrecut in intervalul 10:00-10:20 ora locala (08:00-08:20 GMT),…

- Presedintele Comitetului national pentru coordonarea vaccinarii anti-COVID, Valeriu Gheorghita, a anuntat joi ca, in ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 1.903 copii cu varsta cuprinsa intre 12-15 ani, cei mai multi fiind in Bucuresti – 494 si judetele Cluj – 178 si Ilfov – 140. ‘Dupa cum stiti, pe data…

- Trei copii si o educatoare au fost injunghiati mortal marti la o gradinita din Brazilia, au anuntat media locale si politia civila preluate de Reuters. Un adolescent a fost retinut ca suspect in urma atacului. Trei copii si un cadru didactic au fost injunghiati mortal marti la o gradinita din statul…

- Un nou incident armat a avut loc, marti, la Paris, fiind ranite prin impuscare doua persoane, o fata in varsta de zece ani si tatal acesteia, anunta autoritatile franceze, conform publicatiilor Le Figaro si Paris-Normandie, citate de Mediafax.

- Compania americana Pfizer si partenerul sau german BioNTech au inceput sa testeze vaccinul lor anti-COVID19 pe copii cu varste sub 12 ani, in speranta extinderii vaccinarii la aceasta grupa de varsta pana la inceputul anului 2022, a declarat joi compania farmaceutica din SUA, relateaza Reuters. Primii…