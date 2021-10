Stiri pe aceeasi tema

- Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, asteapta de 10 luni o intrevedere cu presedintele Maia Sandu pentru a discuta problemele autonomiei, inclusiv, studierea limbii romane in regiune. Declaratiile au fost facute in emisiunea "In centrul atentiei" de la Publika TV.

- In timp ce unii judecatori sunt supraincarcați cu dosare, in special in instanțele de fond din Chișinau, alții, din unele raioane, iși permit sa iși ia cate o zi libera pe saptamana, in lipsa dosarelor ce ar trebui examinate. Constatarea aparține Galinei Bostan, președinta Centrului de Analiza și Prevenire…

- Bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, a fost operata, dupa ce ieri si-a luxat piciorul. Anuntul a fost facut de guvernator pe pagina sa de Facebbok. Irina Vlah mentioneaza ca a fost internata la Spitalul Raional din Comrat, iar interventia chirurgicala a decurs bine.

- Guvernatoarea Gagauziei a fost spitalizata ieri, de urgența la Comrat, in timpul unei vizite de lucru in teritoriu. Irina Vlah și-a luxat piciorul, iar medicii au fost nevoiți sa intervina și chirurgical.

- Liderul PSRM, Igor Dodon va merge la Tiraspol la unul din meciurile de fotbal ale echipei Sheriff, din Liga Campionilor. Acesta a menționat ca spera, ca va fi lasat sa treaca in stanga Nistrului, iar in caz de ceva „o sa il telefoneze pe Vadim Nikolevici ca sa permita”. Declarațiile au fost facute la…

- Premiera medicala in Moldova. Un barbat de 71 de ani din satul Copceac, raionul Ceadir-Lunga, merge datorita chirurgilor vasculari de la Spitalul Clinic Republican ''Timofei Mosneaga'' care au reușit sa-i salveze piciorul.

- Cel mai puternic val al pandemiei de Covid-19 ar putea lovi țara la sfarșitul lunii octombrie, atunci cand numarul infectarilor zilnice vor ajunge la peste 3 mii, arata prognozele OMS. Prim-ministra, Natalia Gavrilița, susține ca prin introducerea anumitor reguli, aceasta cifra ar putea ramane doar…

- Creșterea brusca a numarul de cazuri de COVID-19 din ultimele zile este abia inceputul. Moldova ar putea ajunge la peste 1.000 de imbolnaviri pe zi. Declaratiile au fost facute de coordonatorul campaniei de vaccinare, Ninel Revenco, in cadrul emisiunii "In centrul atentiei" de la Publika TV, transmite…