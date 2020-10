Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis vineri, 30 octombrie a.c., un mesaj cu ocazia celei de-a XXVIII-a ediții a „Topului Național al Firmelor Private din Romania”, eveniment organizat de catre Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania. Mesajul a fost…

- Cu peste un milion de morți și zeci de milioane de bolnavi la nivel mondial, pandemia silește guvernele sa ia masuri de prevenție, ce afecteaza și piața. Numai in UE sunt un sfert de milion de decese, iar rata imbolnavirilor amenința mai departe economia. Anunțarea de noi restricții a facut ca bursele…

- Președintele Klaus Iohannis va susține marți de la ora 19:00 o conferința de presa, in urma consultarii cu premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatații Nelu Tataru, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela și secretarul de stat Raed Arafat.

- ​​Președintele Klaus Iohannis susține astazi, de la ora 18.00, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, anunța Administrația prezidențiala. România a înregistrat astazi cel mai mare numar de noi cazuri zilnice de la începutul epidemiei de COVID-19.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca PSD vrea sa arunce țara in haos pentru a pune mana pe putere cu orice preț, in cea mai dificila perioada pentru Romania. Iohannis acuza PSD ca este un partid “fundamental corupt de dorința de putere și nu se poate reforma, indiferent cine il conduce” și precizeaza…

- Sorin Grindeanu a anunțat, duminica, intr-o conferința de presa, ca PSD și-a elaborat programul de guvenare, iar acesta se va afla pe masa parlamentarilor, inaintea moțiunii de cenzura, conform Agerpres."Maine, aceasta motiune de cenzura va fi votata si adoptata", a afirmat Grindeanu, care a adaugat:…

- Romania poate asigura din productia interna, pana la sfarsitul anului, 50% din necesarul de masti, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Virgil Popescu."Cred ca un grad de integrare mai mare al productiei ar fi benefic in Romania si va dau un exemplu simplu: am spus in starea de…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca Romania isi doreste retele 5G sigure si care sa nu fie sub controlul unor state cu alte interese decat cele declarate, cum ar fi China. Seful statului a precizat ca este in lucru o legislatie speciala pe aceasta tema pentru a preveni intrarea pe piata 5G a unor…