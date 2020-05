Examenele nationale vor avea loc fizic asa cum au fost planificate si anuntate de cateva saptamani, incepand din 15 iunie, iar in ceea ce priveste Evaluarea Nationala se va organiza in 29 iunie o a doua sesiune pentru copiii bolnavi sau in carantina, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis. "Examenele nationale vor avea loc fizic, asa cum au fost planificate si anuntate de cateva saptamani. Evaluarea Nationala se va desfasura incepand cu 15 iunie si, apoi, examenele de Bacalaureat", a anuntat Iohannis. El a spus ca pentru copiii care sunt bolnavi sau sunt gasiti cu febra la intrarea in…