- Klaus Iohannis a criticat PSD in contextul in care parlamentarii acestei formatiuni au adus amendamente proiectului rectificarii bugetare, modificarile riscand sa coste Romania peste 6% din Produsul Intern Brut. "Astazi, in Comisiile de buget reunite, PSD-ul, cu sprijinul unor traseiști,…

- ”Pot sa va spun un lucru care sincer m-a intristat si chiar m-a surprins un pic. Azi, in comisiile de buget reunite, PSD, cu sprijinul unor traseisti, a votat cu amendamente proiectul rectificarii bugetare si, daca s-ar aplica tot ce au votat ei, pesedistii, atunci acest lucru ar costa peste 6% din…

- ”Vom modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului care priveste rectificarea bugetara. O sa o modificam pentru ca ea prevede majorarea pensiilor cu doar 14% si nu cu 40% asa cum spune legea. Nu vom tolera furtul din banii care se cuvin pensionarilor si nu vom accepta sa fie bani pentru cumparat parlamentari,…

- Ministrul de Finanțe Florin Cițu a prezentat modul in care se vor imparți banii la rectificarea bugetara din aceasta luna. Acesta a aratat ca vor primi mai mulți bani ministerele Sanatații și Muncii, primul pentru combaterea crizei sanitare, iar cel din urma avand de plata majorarea pensiilor și a alocațiile.Rectificarea…

- Rectificarea bugetara trece pe la Cotroceni, inainte de Guvern. Iohannis a convocat o ședința cu premierul și cu ministrul Finanțelor Președintele Klaus Iohannis se intalnește miercuri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Ludovic Orban și cu Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, petru a discuta…

- Sedinta privind rectificarea bugetara.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea miercuri, 12 august a.c., ora 16:00, la Palatul Cotroceni, o sedinta cu privire la rectificarea bugetara.Vor participa Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, si cu Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. ...

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul va aproba in aceasta saptamana rectificarea bugetara. Premierul le-a cerut ministrilor sa vina cu fundamentari "foarte solide" pentru orice suma de bani solicitata. "Noi finalizam saptamana aceasta evaluarile si saptamana viitoare vom adopta ordonanta…

- UDMR nu a votat rectificarea bugetara pe anul 2020, deoarece nu ofera o soluție viabila pentru administrațiile locale, iar instituțiile de cultura din subordinea CJ-urilor ar ramane fara resurse financiare, anunța MEDIAFAX.Liderul grupului UDMR din Camera Deputaților, Benedek Zakarias, a declarat…