Bucurestiul nu este un exemplu bun in managementul traficului, dar exista solutii care pot fi puse in aplicare in acest domeniu, a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la o dezbatere pe tema transportului sustenabil in Romania, organizata de Asociatia Green Revolution, cu prilejul Zilei Mondiale a Bicicletei. "Este evident ca solutii exista si, daca vrem sa ne uitam la ce avem, chiar si in Romania este suficient sa iesim putin din Bucuresti. Bucurestiul nu este un exemplu bun in managementul traficului, dar exista solutii in alta parte, ele pot fi vazute, pot fi copiate sau pot fi luate…