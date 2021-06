Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a invitat Estonia sa participe la Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta de la Bucuresti. „Romania si Estonia impartasesc viziuni si interese comune la nivelul Uniunii Europene, ceea ce faciliteaza cooperarea stransa dintre noi in raport cu agenda europeana…

- Din suma de 29,2 miliarde de euro, bani europeni pe care Romania ii așteapta in cadrul PNRR, un sfert vor fi redirecționați catre sectorul de Transporturi, potrivit Planului Național de Redresare și Reziliența , dat publicitații miercuri, 2 iunie, de Guvernul Romaniei. Conform celui mai recent raport…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri ca o prioritate in crearea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost asigurarea unui echilibru intre nevoile nationale si cerintele planului general al Uniunii Europene.„Cand am realizat Planul National de Redresare si Rezilienta, ne-am…

- Si iata ca ceea ce scepticii nu s-ar fi asteptat s-a consumat la Bucuresti, chiar luni, 31 mai, cand a fost inaugurat Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta. Alaturi de Centrul de Competenta de la Bucuresti pentru securitate cibernetica, aceasta institutie urmeaza sa acopere o noua zona de expertiza…

- Prim-ministrul Romaniei, Florin Cițu, a avut o intrevedere cu vicepreședintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, cu prilejul vizitei acestuia la București. Prezența in Romania a inaltului oficial european, responsabil cu coordonarea relațiilor interinstituționale și analiza prospectiva strategica de…

- LIVE VIDEO: Inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. LIVE VIDEO: Președintele Klaus Iohannis, alocuțiune susținuta la inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența Centrul Euroatalantic pentru Rezilienta este inaugurat,…

- Inaugurarea Centrului Euro-Atlantic pentru Reziliența (E-ARC), realizat la propunerea ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, are loc la ora 17.00, cand șeful statului va susține o alocuțiune, informeaza Administrația Prezidențiala . Vor susține discursuri și premierul Florin Cițu, ministrul de Externe,…

- Economia Romaniei a facut fata crizei Covid mai bine decat era asteptat, astfel ca oficialii de la Bruxelles si-ar putea imbunatati estimarile privind evolutia din acest an, in prognoza de primavara a Comisiei Europene, care va fi publicata in luna mai, a declarat comisarul european pentru Economie,…