- Ce s-a intamplat luni, in Parlament, a frizat ridicolul, spune Klaus Iohannis. Șeful statului le cere social-democraților sa inceteze cu „jocurile cinice” și sa nu depuna o noua moțiune de cenzura. „Am asistat luni la o situație care a frizat ridicolul”, spune președintele Klaus Iohannis despre ședința…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat joi seara ca daca presedintele Iohannis ca refuza premierul propus de majoritatea parlamentara, atunci sefii Parlamentului vor sesiza CCR pentru a-l forta sa accepte. Referindu-se la un eventual refuz al presedintelui de a desemna premierul propus…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca reintrarea in starea de urgența este o soluție care va fi adoptata doar in ultima instanța și precizeaza faptul ca nu-și dorește sa ia o astfel de decizie decat in momentul in care specialiștii nu mai vad alta varianta.”Decizia reintrarii in starea de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care se declara 16 august ca Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. "Se declara ziua de 16 august ca Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare…

- Ministrul de externe al Ungariei, Szijjarto Peter, a lansat un atac virulent la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care l-a numit "un politician extremist antimaghiar", dupa ce seful statului a atacat la CCR legea privind deschiderea unui punct de frontiera romano-ungar, relateaza G4media.Ministrul…

- Presedintele Klaus Iohannis spune despre motiunea de cenzura anunta de PSD la adresa Guvernului ca nu are fundament și ca este un demers „lipsit de bun simt”. El a acuzat PSD ca, legat de prelungirea starii de alerta, „face scandal de dragul scandalului, pentru a mai prinde cateva voturi”. ”Asta cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus ca este lipsita de sens si de bun-simt ideea PSD-ului de a depune o motiune de cenzura cu cateva luni inainte de alegeri."Acest Guvern a facut infinit mai mult decat s-a asteptat de la el atunci cand a fost votat. Acum, cand mai sunt doar putine luni pana la alegeri,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului ar fi un gest "lipsit de sens si de bun simt politic" in contextul epidemiei de COVID-19. "Asta cu motiunea de cenzura este pur formal un instrument al opozitiei, dar sa vii cu motiune de cenzura sau cu amenintarea…