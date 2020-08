Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, a criticat duminica demersul PSD de a-i bloca pe candidatii liberali prin 13 contestatii depuse impotriva listelor de consilieri si candidatilor la functiile de primari de sectoare. "PSD, de frica, a incercat sa ne blocheze depunand 13 contestatii. (...)…

- Marcel Ciolacu a lansat un atac la PNL, dupa lansarea candidaților PSD la alegerile locale pentru Capitala. Președintele interimar al PSD a acuzat liderii PNL ca nu au fost in stare sa vina cu un candidat propriu la București.

- Percheziții de amploare acasa la membrii clanului Vancica ce acționeaza in Capitala. Mascații au intervenit in forța in aceasta dimineața la mai multe locații din Capitala, in vederea destructurarii rețelei de trafic de țigari.

- Cel care l-a lovit pe Aramis Duduianu, fiul defunctului Cristofor, la un restaurant din Capitala, a fost nimeni altul decat Costeluș Litrașu, un personaj extrem de violent din Chiajna, apropiat al clanului Camataru. Acesta este principalul suspect in agresiunea care a avut loc in urma cu doua saptamani…

- In cadrul emisiunii "Punctul Culminant, Victor Ponta i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca este ingrijorat dupa ce a aflat despre cazul mortii interlopului Emi Pian. "Dupa sanatate, a doua problema e siguranta. Vad ca interlopii se omoara ei intre ei. Am vazut si in Italia…

- Petrecerea nu le-a fost deranjata, dar politistii s-au autosesizat. Reglare de conturi si la Chitila dupa crima din clanul Duduianu. Casa unui interlop a fost incendiata "Avand in vedere imaginile care au aparut pe o rețea de socializare, polițiștii IPJ Giurgiu s-au seizat din oficiu…

- Interlopii din Duduianu sunt acuzati ca ii amenintau pe artisti si ii obligau sa cante gratis la evenimente. Potrivit procurorilor, paguba produsa manelistilor este de peste 100.000 de euro, Printre victimele interlopilor se numara Florin Salam si Nicolae Guta. Citeste si Perchezitii…

- BUCUREȘTI, 3 iun – Sputnik, Evan Rautu. Masura care uimește intreaga lume - Pentagonul a dislocat aproximativ 1.600 de soldati (ai armatei) in regiunea Washington D.C. pentru a gestiona demonstrațiile care continua dupa moartea omului culoare George Floyd, a anunțat Pentagonul. Potrivit Russia…