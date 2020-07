Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Roxen, devenita celebra dupa ce a caștigat selecția pentru Romania la Eurovision 2020, a ajuns intr-o situație extrem de complicata dupa ce l-a denunțat la poliție pe iubitul care a snopit-o in bataie. Acum, artista nu mai gasește cale de ieșire, iar anchetatorii ridica neputincioși din umeri.

- Un tanar din Romania, pentru a trage un semnal de alarma, a filmat polițiștii care nu respectau masurile de combatere a raspandirii coronavirusului, mai exact nu purtau masca. Pentru ca și-a cerut dreptatea in fața polițiștilor, acesta s-a ales cu amenda de 1.000 de lei. In imaginile postate pe reteaua…

- Considerat unul dintre cei mai controversați maneliști, Dani Mocanu a demonstrat inca o data cat de mult respecta legea, in prezența fratelui sau, a interlopului supranumit „Imparatul lumii” și a unor amici.

- Productia Franta, Italia, Romania a fost lansata in 2005. Fiecare dintre episoade va putea fi urmarit vinerea, de la ora 21.10. In afara de Castelul Corvinilor din Hunedoara, scene din serial au fost turnate in catedrala din Noyon si in abatia Ourscamp din Franta. Actiunea este plasata la inceputul…

- La cateva zile dupa apariția pozei care a scandalizat opinia publica din Romania, Virgil Popescu vine cu explicații halucinante. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a refuzat sa faca declarații cu privire la fotografia in care apare alaturi de Ludovic Orban și mai mulți miniștri, in timp ce se fumeaza…

- A inceput sezonul tornadelor in Romania! In Bihor, oamenii au pozat vartejul amenintator, format in apropierea unui oras. In judetele invecinate, Cluj si Alba, localnicii au privit neputinciosi cum vijelia cu grindina le distruge gradinile si livezile. In doar 12 ore, peste 20 de avertizari de vreme…

- Dumitru Farcas s a nascut la data de 12 mai 1938 , la Grosi, Maramures, Romania si a decedat la data de 7 august 2018, la Cluj Napoca, Romania, scrie wikipedia.org.A fost un taragotist roman de muzica populara.Face parte dintr o familie cu traditie muzicala; bunicul, tatal si cei doi frati mai mari…

- Iesirea e cumva putin ciudata avand in vedere trecutul mai mult decat controversat al acestuia , conform dezvaluirilor Biancai Dragusanu. „Stau și ma intreb oare de ce atata rautate și frustrare? De ce polițiștii aștia au ajuns sa agreseze lumea, sa dea amenzi peste amenzi unor oameni care traiesc de…