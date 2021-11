VIDEO Insulă uriașă de gunoaie pe lacul de acumulare al hidrocentralei Voila Imagini dezolante pe lacul de acumulare al hidrocentralei Voila, de pe Olt. Pet-urile și gunoaiele au acoperit intreaga suprafața și au sufocat raul. In ultimii ani, cantitatea de pet-uri și gunoaie din lacul de acumulare de la Voila, au creat o adevarata insula artificiala pe care chiar a inceput sa creasca vegetație. Insula uriașa de gunoaie plutește pe luciul Oltului, in dreptul Hidrocentralei Electrice Voila. In acest regat al gunoaielor traiesc sute de pasari salbatice. Mediul inconjurator este insa nociv pentru ele, deoarece nu iși mai pot face cuiburi. Muncitorii care se ocupa de strangerea… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

- Dezastru ecologic pe lacul de acumulare de la Voila, de pe raul Olt. An de an, angajații Hidroelectrica scot zeci de metri cubi de gunoaie din albie, un razboi inegal cu deșeurile pe care nu il pot caștiga, așa ca pe lac a aparut un adevarat recif de pet-uri.

- Din cauza poluarii masive cu gunoi a cursurilor de apa din zona, sute de pet-uri au fost stranse in apropiere de hidrocentrala de la Voila. Raul Olt are mulți afluenți care strabat satele, insa se pare ca localnicilor nu le pasa de natura. Tone de deșeuri adunate in pe lacul de acumulare In timp ce…

