- Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au cerut sprijinul mascaților din Constanța pentru un control amplu la un operator economic din Costinești, care avea mai multe puncte de lucru. A ieșit la iveala ca acesta avea tone de carne expirata, a spus, intr-o intervenție in direct la Digi24, președintele…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor alaturi de polițiștii din Constanța au desfașurat, sambata, o acțiune de amploare la un operator economic din Costinești care avea mai multe puncte de lucru. Horia Constantinescu a spus la Digi24 ca au fost gasite tone de carne expirata…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au descoperit tone de carne si alte produse expirate de trei ani, in urma unui amplu control realizat la Costinesti si care a vizat un singur operator economic, care are mai multe puncte de lucru in statiune. Fii la curent…

- Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care pagubește bugetul general consolidat de resursele necesare bunei desfașurari a statului. In acest sens, Agenția desfașoara acțiuni de control menite sa indrepte sau sa sancționeze neregulile comise…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a aplicat amenzi in valoare totala de 83,63 milioane de lei, in urma controalelor efectuate la contribuabili, in luna iunie, a anuntat joi institutia. „Unul dintre obiectivele majore ale ANAF este combaterea evaziunii fiscale, un flagel al economiei care…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a desfașurat, impreuna cu reprezentanți ai ANAF, o acțiune tematica de control la depozitele de legume și fructe și piețele agroalimentare din București și județul Ilfov. In timpul controalelor, s-au prelevat probe (din…

- Inspectorii OPC au inchis temporar doua magazine Kaufland și un Lidl de pe strada Avram Iancu din Brașov. Acestea au fost inchise in urma unor nereguli descoperite, luni. Nereguli gasite de comisarii OPC: diferențe de prețuri de la raft la casierie, capace ale vitrinelor frigorifice sparte, diferențe…

- Zeci de inspectori antifrauda fac controale, in aceasta dimineața, in complexul comercial „Dragonul Roșu” din Capitala, a anunțat ANAF. „Astazi, 26 mai, 60 de echipe de inspectori antifrauda desfașoara acțiuni de control in Dragonul Roșu”, se arata in comunicatul Fiscului. „Acolo este un loc in care…