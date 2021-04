VIDEO Indonezia: 41 de persoane au murit, zeci de oameni sunt dispăruţi după alunecări de teren şi inundaţii Alunecari de teren si inundatii provocate de ploi torentiale în estul Indoneziei s-au soldat cu cel putin 41 de decese. Mii de oameni au fosy evacuati, cel putin 20 de persoane sunt disparute, relateaza AP, informeaza News.ro



Zeci de case din localitatea Lamenele, de pe insula Adonara, au fost afectate grav de o alunecare de teren, la scurt timp dupa miezul noptii trecute. Salvatorii au gasit 35 de cadavre si cel putin cinci raniti, a declarat Lenny Ola, oficial local.



În alte zone, au murit sase persoane din cauza inundatiilor.



