- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman, a anunțat miercuri ca intreaga Garda Naționala din capitala americana Washington a fost mobilizata dupa ce cladirea Capitolului a fost ocupata de susținatorii lui Donald Trump. S-au tras focuri de arma și s-a dat cu grenade lacrimogene. De asemenea…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…

- Sustinatorii presedintelui in exercitiu Donald Trump au patruns miercuri in plenul Camerei Reprezentantilor, care fusese deja evacuata, si s-au implicat intr-o confruntare armata cu agentii de securitate de la Capitoliu, care au transmis ca au auzit focuri de arma, relateaza EFE. AGERPRES/(AS - autor:…

- Primul oficial de rang inalt din Statele Unite ale Americii care se vaccineaza anti-coronavirus este șeful Pentagonului, secretar al Apararii din administrația lui Donald Trump. Christopher Miller este printre primii americani care s-a vaccinat impotriva noului tip de coronavirus. Acesta a ales sa se…

- O serie de documente din instanța facute publice marți de un judecator ofera detalii vagi despre presupusele nereguli și nu par sa il lege in mod direct pe președintele Donald Trump, scrie New York Times.Departamentul de Justiție de la Washington investigheaza un caz in care intermediarii unui condamnat…

- Ministrul apararii nationale Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala in SUA, a semnat joi, la Washington, cu omologul sau american Mark Esper o foaie de parcurs pe zece ani, document ce reflecta obiectivele si interesele comune in domeniul apararii, precum modernizarea sectorului apararii si securitatea…