Premierul canadian Justin Trudeau a exprimat miercuri "ingrijorarea" canadienilor fata de violentele electorale izbucnite in SUA, pe care le-a calificat drept un "atac la adresa democratiei", relateaza AFP si DPA. "Canadienii sunt profund ingrijorati si tristi in legatura cu atacurile impotriva democratiei in SUA, cel mai apropiat aliat si vecin", a scris Trudeau pe Twitter. Les Canadiens sont profondement perturbes et attristes par l’attaque contre la democratie survenue aux Etats-Unis, notre plus proche allie et voisin. La violence ne l’emportera jamais sur la volonte du peuple. La democratie…