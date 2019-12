Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul muntenegrean a adoptat o lege controversata cu privire la comunitatile religioase, vineri dimineata devreme, dupa incidente survenite in strada, dar si in interiorul sediului legislativului, informeaza dpa.In timp ce dezbaterea maraton de opt ore se incheia, deputati de opozitie…

- Legea privind asigurarea functionarii limbii ucrainene ca limba de stat nu asigura un echilibru intre protejarea limbii ucrainene si garantarea drepturilor limbilor minoritare, potrivit Comisiei de la Venetia, care si-a formulat vineri seara concluziile ce urmeaza a fi facute publice oficial luni,…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul patru mondial si câstigatoarea titlului la Wimbledon anul acesta, a fost nominalizata printre candidatii la titlul de cel mai bun sportiv din 2019, în ancheta agentiei bulgare de stiri BTA, informeaza Agerpres.La cea de-a 47-a editie…

- Guvernul lui Boris Johnson subliniaza ca Brexitul va avea loc la 31 octombrie, in pofida faptului ca a fost obligat de Parlament sa scrie Bruxellesului pentru a cere o amanare, o lovitura de teatru care relanseaza incertitudinea cu privire la modalitatile divortului, relateaza AFP, conform news.ro.Ziua…

- Londra si Bruxellesul au incheiat joi un nou acord al Brexitului, in principal cu privire la Irlanda de Nord, care modifica acordul precedent, respins de Parlamentul britanic in trei randuri, relateaza AFP, care prezinta principalele puncte ale textului - cu privire la aprobarea autoritatilor nord-irlandeze,…

- ​Nationala de polo a României a învins, vineri, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 15-7, în primul meci din grupa C a calificarilor la Campionatul European din 2020, potrivit News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 2-2, 3-2, 6-2.Din grupa C mai face parte Malta, cu…