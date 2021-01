VIDEO Incendiu la Serum institute of India, cel mai mare producător…

Un incendiu a izbucnit joi la Serum institute of India, cel mai mare producator de vaccinuri din lume, anunța televiziunile locale, care precizeaza însa ca producția de vaccinuri împotriva Covid-19 nu este afectata, citate de AFP.







Televiziunile au prezentat imagini cu un imens nor de fum deasupra uzinei Serum Institute of India din Pune (vest), unde sunt produse în prezent milioane de doze ale vaccinului împotriva coronavirusului Covishield, dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford.