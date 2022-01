Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 22 de persoane au murit si 16 sunt in stare critica in spital dupa ce au consumat alcool contrafacut la Istanbul, a anuntat vineri biroul guvernatorului local, adaugand ca patru persoane au fost arestate in acest caz, relateaza Reuters.

- Sapte persoane au murit si patru au fost ranite dupa ce o masina cu numere de inmatriculare sarbe care transporta migranti s-a izbit de o casa luni seara in Ungaria, informeaza politia, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs dupa ce soferul autovehiculului a refuzat sa opreasca la un control…

- Explozie intr-o moschee din Afganistan. Deflagatia a avut loc in districtul Spin Ghar, in apropiere de orasul Jalalabad, unul dintre bastioanele aripii afgane a organizatiei jihadiste Statul Islamic (SI-K).Din primele informatii, trei persoane si-au pierdut viata. Alte 15 persoane au fost ranite.''Pot…

- Cel putin opt persoane au murit si altele au fost ranite intr o busculada produsa vineri seara la festivalul de muzica Astroworld din Houston, statul Texas, Statele Unite ale Americii, au transmis autoritatile americane, relateaza Reuters si AFP.Seful pompierilor din Huston a declarat ca multimea a…

- Cel puțin 6 oameni au murit, iar martorii spun ca pâna la 100 de persoane sunt disparute dupa prabușirea unei cladiri în construcție din Lagos, cel mai mare oraș din Nigeria, transmite Reuters. Prabușirile de cladiri sunt frecvente în cea mai populata țara africana din cauza…

- Bilantul in urma ploilor abundente care au afectat in ultimele trei zile statul Nepal unde au declansat alunecari de teren si viituri a crescut la 77 morti, miercuri, dupa ce salvatorii au recuperat alte 34 de cadavre, au anuntat autoritatile, informeaza Reuters. Douazeci si patru de decese…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca 18 persoane au murit din cauza unei intoxicații cu alcool in orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters. Anchetatorii au descoperit ca victimele au baut lichior care conținea metanol, un alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, informeaza…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca 18 persoane au murit in ultimele doua saptamani dupa ce au baut metanol, un tip de alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, in orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters și AFP, citate de Hotnews . Potrivit Comisiei de ancheta din Rusia, „mai multe…