Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea ALEGERI PARLAMENTARE 2020, in Alba: S-au deschis secțiile de votare. LISTA candidaților și ordinea lor de pe buletine Astazi, 6 decembrie, romanii isi aleg senatorii si deputatii pentru urmatorii 4 ani, ei fiind așteptați la secțiile de votare care s-au deschis in acest moment, la ora…

- Ziarul Unirea Peste 800 de polițiști, jandarmi și membri ISU, mobilizați in Alba pentru ALEGERILE de maine. ,,Sesizați orice incalcare a legislației!” Structurile teritoriale din cadrul M.A.I., angrenate in organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 6 decembrie, au…

- Ziarul Unirea FOTO| Candidatul PSD Alba pentru alegerile parlamentare, Calin Matieș și-a pierdut cainele. Ofera 1000 de lei recompensa pentru gasirea sa Candidatul PSD Alba pentru Parlamentul Romaniei in funcția de senator, Calin Matieș, ofera o recompensa pentru gasirea cainelui sau, care a fost pierdut…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca astazi, 18 noiembrie 2020, a adoptat Hotararea nr. 26/2020 privind aprobarea listei sediilor secțiilor de votare din strainatate la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și unele masuri pentru buna organizare a acestora,…

- Politic 334 de secții de votare vor fi organizate in județ la alegerile parlamentare noiembrie 18, 2020 14:11 Duminica, 6 decembrie, in țara se va desfașura scrutinul pentru alegerile parlamentare. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Electorala Permanenta, 334 de sectii de votare vor fi deschise,…

- Ziarul Unirea ORDINEA pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare 2020, trasa la sorți de BEC Alba. Cine se afla pe primele poziții ORDINEA pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare 2020, trasa la sorți de BEC Alba. Cine se afla pe primele poziții Biroul Electoral de Circumscripție nr.…

- Ziarul Unirea SURSE| Ioan Dirzu, SCHIMBAT de la șefia PSD Alba. Cine va coordona partidul la alegerile parlamentare Ioan Dirzu, liderul Partidului Social Democrat, organizația județeana Alba a fost schimbat din funcție, Victor Negrescu urmand sa preia coordonarea partidului pentru alegerile parlamentare.…

- Ziarul Unirea ALEGERI LOCALE 2020, in Alba: S-au deschis secțiile de votare. 311.377 de cetațeni sunt așteptați la vot in județ In Romania, la aceasta ora, se deschid sectiile de votare pentru alegerile locale. Cetațenii sunt chemati sa isi aleaga, la 27 septembrie 2020, reprezentantii administratiei…