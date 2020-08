VIDEO – Inaugurarea Consulatului General al Turciei la Comrat CHIȘINAU, 27 aug - Sputnik. La ceremonia de inaugurare au participat persoane oficiale din ambele state Bașcanul Gagauziei, Irina Vlah, a declarat ca Turcia este un partener strategic al Moldovei ”Aceasta zi este una deloc simpla și foarte importanta pentru autonomia gagauza. Ceea e se intampla astazi constituie o mare incredere acordata Gagauziei noastre de Moldova și Turcia. Va doresc pace, fericire și prosperitate. Sunt sigura ca veți reuși”, a precizat bașcanul Gagauziei, Irina Vlah. ”Aceasta zi este una deloc simpla și foarte importanta pentru autonomia gagauza. Ceea e se intampla astazi constituie o mare incredere acordata Gagauziei noastre de Moldova și Turcia. Va doresc pace, fericire și prosperitate. Sunt sigura ca veți reuși”, a precizat bașcanul Gagauziei, Irina Vlah. La inaugurare a fost prezent și șeful diplomației turcești, Mevlut Cavușoglu. © Sputnik / La Comrat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 aug - Sputnik. ANTA anunța ca vor fi fi luate masuri impotriva transportarii ilegale a pasagerilor și coletelor. Mai multe hotarari in acest sens au fost adoptate in cadrul unei ședințe a reprezentanților Agenției Naționale Transport Auto cu cei ai instituțiilor de stat și asociațiilor…

- CHIȘINAU, 18 aug - Sputnik. La cursul valutar anunțat de Banca Naționala a Moldovei pentru marți, 18 august, un dolar american echivaleaza cu 16,74 lei, un euro – cu 19,85 lei, o hrivna ucraineana – cu 61 de bani, un leu romanesc – cu 4,1 lei moldovenești, o rubla ruseasca – cu 22 de bani. ©…

- CHIȘINAU, 11 aug - Sputnik. Ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul sau o noua statistica privind imobilele procurate prin intermediul programului guvernamental „Prima Casa”. De la lansarea lui pana in prezent au fost procurate 4701 de locuințe prin intermediul creditelor garantate de…

- CHIȘINAU, 31 iul - Sputnik. Potrivit cursului oficial stabilit de Banca Naționala a Moldovei pentru ziua de vineri, un dolar american costa 16 lei și 76 de bani, un euro - 19 lei și 68 de bani, o hrivna ucraineana - 60 de bani, un leu romanesc - 4 lei și 7 bani, iar o rubla ruseasca - 22…

- CHIȘINAU, 24 iul – Sputnik. Modul de organizare a alegerilor prezidențiale din toamna in secțiile de votare din strainatate a fost abordat de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Oleg Țulea, cu șefii misiunilor dimplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova. ©…

- CHIȘINAU, 15 iun. - Sputnik. Viceprimarul Capitalei pe probleme sociale, Angela Cutasevici, a prezentat datele cu privire la activitațile desfașurate de taberele de ordihna online pentru copii. © Sputnik / Osmatesco Cum sunt protejați de COVID-19 elevii și instructorii unei școli auto din Chișinau…

- CHIȘINAU, 5 iun – Sputnik. O a doua incercare de a incheia un contract de imprumut cu Federația Rusa este o decizie corecta, dar este foarte important sa ne bazam pe realitațile noastre și nu putem fi siguri ca vom primi acest credit pana cand partea rusa nu va anunța ca este gata sa ne asculte și…

- CHIȘINAU, 1 iun - Sputnik. Misiunea diplomatica a Federației Ruse in Republica Moldova apreciaza operativitatea de care au dat dovada forțele de ordine in timpul intervenției care s-a desfașurat in urma alertei cu bomba. © Sputnik / Victor CiobanuAlerta cu bomba la Ambasada Federației Ruse din Capitala…