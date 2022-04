Stiri pe aceeasi tema

- Marți dimineața, aproximativ 13 persoane au avut de suferit in urma unui atac care a avut loc intr-o stație de metrou din New York. Atacatorii ar fi dat focul in tren, scriu martorii care se aflau in metrou. Cu puțin timp in urma, pe rețelele de socializare au aparut primele imagini video cu ceea ce…

- Poliția cauta un suspect, cel mai probabil un barbat de culoare, de constituție atletica. In momentul atacului, suspectul purta o masca de gaze și echipament asemanator cu cel al lucratorilor de la metrou. Atacatorul a fost observat in momentul in care ar fi aruncat mai multe grenade fumigene, dupa…

- Mai multe persoane au fost impușcate intr-o stație de metrou din New York in urma unui atac armat. Potrivit unor informații preliminare ale poliției, cel puțin 13 persoane sunt ranite. Incidentul a avut loc la o stație de metrou din Brooklyn. Pompierii care au intervenit dupa ce au fost anunțate degajari…

- Incidentul armat a avut loc vineri seara in biserica Faro De Luz din orașul Aurora, in statul american Colorado. Atacatorul a deschis focul in interiorul lacașului de cult, ucigand o femeie și ranind doi barbați, relateaza CNN . Femeia a murit pe loc, iar barbații au fost transportați la spital și nu…

- Un polițist local din Sibiu a lovit un om al strazii, chiar in centrul orașului, pentru ca acesta nu purta masca de protecție. Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata și a fost surprins de camera de bord a unui șofer. In imagini se poate vedea ca polițistul local traverseaza strada, se indreapta…

