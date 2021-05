Stiri pe aceeasi tema

- In ajunul summitului Consiliului Arcticii, preconizat pentru joi si a carui presedintie prin rotatie urmeaza sa fie preluata de Rusia, armata rusa a permis accesul unui grup media internationale la baza sa "Arctic Clover" ("Trifoiul Arctic") din arhipelagul Franz-Joseph, relateaza miercuri France…

- Intervalul de timp petrecut de navele din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra in largul marii a crescut cu peste un sfert in ultima perioada din cauza intensificarii activitatii navelor NATO in regiune, a declarat miercuri comandantul Districtului militar Sud, Aleksandr Dvornikov, citat de agentia…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Antony Blinken, au convenit miercuri la capatul unei convorbiri telefonice sa se intalneasca saptamana viitoare in Islanda, la Reykjavik, in marja summitului Consiliului Arcticii, a anuntat Moscova, potrivit France Presse. 'Serghei Lavrov…

- Trei persoane, dintre doua originare din Rusia si una din Georgia, au fost inculpate si plasate in detentie vineri in Franta pentru "asociere terorista criminala" si "finantare a terorismului", a declarat pentru France Presse o sursa judiciara, potrivit agerpres.ro. O parte din aceste trei…

- Rusia a anuntat vineri sanctiuni impotriva a opt responsabili europeni, inclusiv presedintele Parlamentului European, ca represalii dupa cele instituite de UE in martie, pe fondul reinnoirii tensiunilor dintre Moscova si Occident, relateaza France Presse. „Uniunea Europeana isi continua politica de…

- Parchetul rus a cerut vineri ca mai multe organizatii ale opozantului incarcerat Aleksei Navalnii sa fie declarate drept "extremiste" si, prin urmare, interzise, relateaza France Presse. "Sub acoperirea unor sloganuri liberale, aceste organizatii lucreaza la crearea de conditii pentru destabilizarea…

- Sustinatori ai lui Alexei Navalnii, 44 de ani, au fost retinuti marti, 6 aprilie, de catre politia rusa, in fata coloniei penitenciare numarul 2 de la Pokrov, la 100 de kilomertri est de Moscova, unde au venit sa ceara informatii despre starea sanatatii opozantului politic, bolnav si aflat in greva…

- Publicatia independenta Novaia Gazeta - specializata in anchete jurnalistice si vizata anterior de numeroase atacuri - a declarat luni ca o substanta chimica necunoscuta a fost deversata la intrarea in sediul redactiei din Moscova, relateaza France Presse.