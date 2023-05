VIDEO: Imran Khan și soția sa sosesc la tribunalul din Pakistan Fostul premier pakistanez Imran Khan a fost interogat pentru acuzații de corupție, a anunțat avocatul sau, la mai puțin de o saptamana dupa ce acesta a respins o citație de infațișare și a denunțat acuzațiile care i se aduc. Khan, care spune ca acuzațiile de corupție au fost inventate, este implicat intr-o confruntare cu puternica armata, care a condus Pakistanul direct sau a supravegheat guvernele civile de-a lungul istoriei sale. Khan a fost arestat și reținut la 9 mai, declanșand proteste de amploare din partea susținatorilor sai și starnind noi ingrijorari cu privire la stabilitatea acestei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

