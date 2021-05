Stiri pe aceeasi tema

- 38 de persoane au murit, iar aproape 100 sunt date disparute dupa ce ciclonul Tauktae a lovit coasta vestica a Indiei. In timpul furtunii, doua barje cu 400 de oameni la bord s-au scufundat. Marina indiana a reusit sa salveze pana acum doar 177 de persoane.

- O explozie a avut loc, miercuri, la o fabrica de pavele din Ramnicu Valcea, pompierii intervenind cu mai multe echipaje. In urma deflagratiei, doua persoane au fost gasite decedate. ”Explozie la un cazan cu substante bituminoase, la fabrica de pavele in cartier Cazanesti- Rm. Valcea”, a transmisw,…

- O misiune aeriana si maritima de amploare a fost initiata marti de marina indiana pentru cautarea si salvarea a 81 de muncitori si membri ai echipajului unei barje petroliere care s-a scufundat in apele agitate dupa ce puternicul ciclon Tauktae a lovit coasta de vest a tarii, informeaza Reuters. Aproximativ…

- Cel putin 26 de persoane au murit si mai multe au fost date disparute luni dimineata dupa ce o barca cu motor supraaglomerata a intrat in coliziune cu o barja plina cu nisip si s-a scufundat in fluviul Padma din centrul Bangladeshului, a anuntat politia, transmite Agerpres.„Salvatorii au descoperit…

- Politia birmana a deschis focul impotriva unor manifestanti, duminica, atat in fosta capitala Yangon, cat si in alte orase din Myanmar, si a ucis cel putin 18 persaoane - in cea mai sangeroasa zi de la inceputul contestarii loviturii stat, denunta ONU, relateaza Reuters, relateaza News.ro. ”Toata…