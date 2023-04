VIDEO. Imagini șocante. Un motociclist enduro, atacat de un urs ieșit din bârlog Un urs surprins in barlogul sau s-a speriat și a incercat sa atace un motociclist enduro in apropierea orașului Campina, potrivit Biz Brașov. Ursul era in barlog cand a trecut grupul de motocicliști enduro. Cand unul dintre barbați s-a apropiat cu motocicleta, ursul a incercat sa il atace. Motociclistul a fugit, iar ceilalți membrii ai […] The post VIDEO. Imagini șocante. Un motociclist enduro, atacat de un urs ieșit din barlog appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

