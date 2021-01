Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș din București. Patru persoane au murit și peste 100 de pacienți au fost evacuați. Incendiul de la pavilionul 5 al Institutului „Matei Balș” din Capitala, o secție unde erau tratați pacienți…

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, se declara usor nemultumit de ordinul emis de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) potrivit caruia companiile pot acorda reduceri egale cu diferenta dintre pretul serviciului universal si cea mai buna oferta a lor fara abonament pentru piata concurentiala,…

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, a anunțat ca daca rata de infectari in București ramane sub 3 la mia de locuitori, restaurantele, barurile, cinematrografele, teatrele și salile de jocuri de noroc se vor deschide sambata. Traian Berbeceanu a explicat ca rata de infectari, care miercuri a coborat…

- Iohannis s-a vaccinat public la Spitalul Militar. Presedintele da startul etapei a doua a campaniei de vaccinare anti-Covid. Presedintele Iohannis a fost vaccinat public la ora 10.00, la Spitalul Militar din Capitala, cu prima doza din serul Pfizer. A doua etapa a campaniei de vaccinare incepe astazi,…

- O femeie și iubitul ei au fost injunghiați cu un cuțit de un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani in zona P-ța Kogalniceanu din București, potrivit Antena 3. Potrivit martorilor, incidentul s-a produs pe fondul geloziei. Cele doua persoane ranite au fost transportate la Spitalul Universitar…

- "Vom discuta luni, in sedinta Consiliului General, ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie - iunie 2021. Este o masura in sprijinul industriei HoReCA, serios afectata de epidemie si al locurilor de munca din domeniu. E important sa sustinem…

- Președintele Iohannis in vizita la Spitalul Universitar din București Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Președintele Klaus Iohannis începe la aceasta ora o vizita la Spitalul Universitar de Urgența din București. Vizita are loc dupa ce șeful statului a mers ieri la Call Centerul…

- "Prefectura și Direcția de Sanatate Publica au solicitat ajutorul in numar cat mai mare al studenților in medicina, iar ulterior au extins acest apel catre rezidenți și catre toți studenții universitaților din București. Situația COVID-19 in Bucuresti este critica iar soluționarea acesteia…