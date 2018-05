Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin noua romani au murit, ieri, intr-un accident rutier care a avut loc in Ungaria, in apropiere de Cegledbercelnel. Microbuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu o autobasculanta, șoferul roman fiind in live pe Facebook in momentul impactului. Impactul a fost devastator. Romanii se intorceau…

- Un accident cumplit in care au murit noua romani, pasageri ai unui microbuz, a avut loc marti, 22 mai, in apropiere de Budapesta. Potrivit politiei maghiare, vina i-ar apartine soferului de microbuz in care se aflau victimele.

- Cel puțin noua romani au murit, ieri, intr-un accident rutier care a avut loc in Ungaria, in apropiere de Cegledbercelnel. Microbuzul in care se aflau a intrat in coliziune cu o autobasculanta, cauzele nefiind cunoscute la acest moment. Impactul a fost devastator. Romanii se intorceau spre casa din…

- Noua romani au murit intr-un accident de microbuz, produs ieri langa Budapesta, in Ungaria, potrivit Ministerului de Externe. Tragedia a avut loc ca urma a coliziunii intre un tir și un microbuz.

- Misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la cetatenia si identitatea victimelor.

- Accident foarte grav petrecut marți dupa-amiaza pe o autostrada din Ungaria, in apropiere de localitatea Cegledbercel, unde un microbuz cu numere de Romania s-a lovit de un camion. Din primele informații, 7 persoane, pasageri in microbuz și-au pierdut viața iar șoferul camionului a fost ranit. ”Un microbuz…

- Misiunea diplomatica romana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale, in vederea obtinerii unor informatii cu privire la cetatenia si identitatea victimelor.

- Cu puțin timp a avut loc un carnagiu pe o autostrada din Ungaria. Un microbuz romanesc cu mai mulți pasageri și un camion s-au lovit frontal, iar din primele informații 7 persoane ar fi murit in urma impactului, informeaza presa maghiara, informeaza observatorul.tv. Microbuzul era extrem de aglomerat…