- O biserica dintr-o insula a arhipelagului Insulele Canare din Oceanul Atlantic s-a prabușit duminica, 26 septembrie, dupa ce a fost lovita de lava provenita din vulcanul Cumbre Vieja, care a erupt acum o saptamana, distrugand case, drumuri și școli. 8 la suta din populația insulei La Palma a fost evacuata,…

- Aeroportul din insula spaniola La Palma, din arhipelagul Canarelor, s-a redeschis duminica, la 24 de ore dupa ce a fost inchis din cauza norului imens de cenusa emanat de vulcanul Cumbre Vieja, a anuntat compania care gestioneaza aeroporturile spaniole (Aena), potrivit AFP. Datorita lucrarilor…

- Cele sapte zboruri programate vineri pe aeroportul din insula spaniola La Palma, in arhipelagul Canarelor, au fost anulate din cauza norului imens de cenusa emanat de vulcanul Cumbre Vieja, care erupe de duminica trecuta, a anuntat compania care gestioneaza aeroporturile spaniole (Aena), relateaza…

- Autoritatile din insula spaniola La Palma au ordonat evacuarea oraselor Tajuya, Tacande de Abajo si partea din Tacande de Arriba care nu fusese deja evacuata din cauza unei eruptii vulcanice, au declarat vineri serviciile de urgenta, relateaza Reuters.

- Eruptia vulcanului din La Palma continua sa afecteze zonele populate ale insulei. Aproximativ 10.000 de persoane sunt evacuate de pe insula. In prezent, lava avanseaza cu 300 de metri pe ora spre ocean. Autoritatile din Palma au precizat ca vulcanul a emis deja peste 20.000 de tone de dioxid…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din localitați situate pe insula spaniola La Palma. Lava aruncata de vulcan in erupție se raspandește foarte rapid. Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din localitați situate pe insula spaniola La Palma. Lava aruncata…

- Autoritațile au evacuat aproximativ 5.000 de oameni din mai multe localitați din insula La Palma din arhipelagul Canare, dupa erupția unui vulcan. Rauri de lava de 15 metri au inghițit deja 20 de case in satul El Paso și drumurile din zona, a declarat primarul Sergio Rodriguez postului de radio TVE…

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de cateva zile din cauza unei activitati seismice intense, a erupt duminica. „Eruptia a inceput in zona Cabeza de Vaca, la El Paso”, a anuntat pe Twitter guvernul local. Autoritatile au inceput evacuarile in zonele…