Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare a strazii Frasinet din municipiul Buzau sunt in toi, chiar daca afara, la soare, sunt temperaturi ce depasesc 40 de grade Celsius. Reabilitarea acestui tronson de drum face parte dintr-un proiect mai amplu, „Iazul Morilor”, initiat de Primaria Buzau.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis miercuri, circulatia pe ultimul segment al Centurii municipiului Bacau, bratul nordic cu o lungime de trei kilometri.

- Lucrarile de reparatii de pe strada Ion Creanga din Capitala intra intr-o noua etapa, pe tronsonul dintre strazile Eugen Coca si bulevardul Stefan cel Mare si Sfint. In aceste conditii pe parcursul zilei, circulatia mijloacelor de transport va fi modificata. Ruta de troleibuz 27 e suspendata, iar rutele…

- La finele lunii iunie, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii a emis autorizația de construire etapa a II-a, aferenta lucrarilor aflate pe amplasamentul suplimentar din coridorul de expropriere al variantei de ocolire Timișoara Sud. „Conform H.G. nr. 1072/2020 și a deciziei de expropriere nr.…

- Blocul de locuințe pentru tineri de pe strada Zambilelor a inceput sa prinda culoare. Dupa ce au fost efectuate lucrarile la fațada blocului, acum continua lucrarile la interiorul cladirii, unde

- Situația a fost dezvaluita pe Facebook. Lucrarile de la Drumul Expres Craiova-Pitești au fost intrerupte, susțin unele voci. Cetațenii din satul Pielești vorbesc despre faptul ca autoritațile ar fi descoperit un schelet al unui copil mumificat și mai multe monezi de argint pe șantier. Dan Paloiu, fost…

- Imagini absolut halucinante cu copii de 5-10 ani care se joaca pe strazile din Gaza in timp ce in apropiere sunt bombardate cladiri au fost publicate pe Twitter. Scenele care au fost urmarite de peste 1,8 milioane de oameni au fost filmate pe 13-14 mai in Gaza, scrie observatorenews.

- Lucrarile pentru construirea Drumului de Legatura intre DN 5 si Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse au ajuns la un stadiu fizic de 33 % si ar urma sa fie finalizate pana la sfarsitul anului, potrivit promisiunilor ministrului Transporturilor, Catalin Drula.