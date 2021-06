Stiri pe aceeasi tema

- Poloneza Iga Swiatek (20 de ani, 9 WTA) s-a calificat in sferturile de finala de la Roland Garros 2021. A invins-o luni, in sesiunea de seara de pe „Philippe Chatrier”, pe ucraineanca Marta Kostyuk (18 ani, 81 WTA), scor 6-3, 6-4. In sferturile de finala, Swiatek o va infrunta pe grecoaica Maria Sakkari…

- Tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 3 ATP, s-a calificat pentru a XV-a oara in sferturile de finala ale turneului de la Roland Garros, conform news.ro El l-a invins, luni, cu scorul de 7-5, 6-3, 6-0, pe italianul Jannik Sinner, locul 19 ATP si cap de serie numarul 18, dupa un meci care…

- Procurorii au incadrat explozia de la Arad, soldata cu decesul omului de afaceri, la omor calificat cu premeditare. Parchetul General anunța ca in ancheta au fost dispuse mai multe expertize. “In cursul zilei de ieri, a fost finalizata cercetarea la fata locului. Procurorul de caz a dispus realizarea…

- Reprezentanta Romaniei, Roxen, care a cantat piesa “Amnesia” la Rotterdam, in prima semifinala a Eurovision 2021, a ratat, marti seara, calificarea. Este al treilea an consecutiv cand Romania nu ajunge in finala concursului european. Fanii din 18 tari au avut posibilitatea de a vota Romania de pana…

- Un barbat, in varsta de 73 de ani, și-a pierdut viața dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul al treilea al Spitalului Județean Slobozia. Inspectoratul Judetean de Politie Ialomita a demarat o ancheta dupa ce un pacient in varsta de 73 de ani, a murit joi seara, dupa ce s-a aruncat in gol […] The post…

- O tanara de 17 ani a fost gasita moarta, joi, in cladirea in care a funcționat baia publica din Ploiesti. Victima era cautata de polițiști, dupa ce mama ei ii anuntase disparitia. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18.30 de catre mama fetei. “IPJ…

- Vaccinarea cu serul de la AstraZeneca va continua fara restricții, pentru toate categoriile de varsta, a anunțat președintele Comitetului național de vaccinare, Valeriu Gheorghița. „Se continua vaccinarea cu vaccinul de la AstraZeneca pentru toate grupele de varsta. (…) Avand in vedere contextul epidemiologic…