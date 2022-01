VIDEO Haos în Sudan: Premierul Abdallah Hamdok și-a dat demisia, pe fondul protestelor Premierul sudanez Abdallah Hamdok si-a anuntat demisia la televiziunea de stat duminica seara, la mai bine de doua luni dupa o lovitura de stat urmata de o represiune soldata cu 56 de morti, informeaza AFP și BBC. Decizia de a demisiona lasa țara pe mâna liderilor militari care vor deține controlul total.



Mii de oameni au protestat fața de acordul pe care premierul îl facuse cu liderii militari, acord prin care cele doua parți urmau sa împarta puterea. Înțelegerea a fost parafata dupa lovitura de stat pusa la cale în octombrie anul trecut, amintește BBC.



"Am…

Sursa articol: hotnews.ro

