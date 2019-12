Stiri pe aceeasi tema

- O explozie uriașa a zguduit orasul Lagos, ea fiind cauzata de un preot intr-o biserica. "Pastorul a luat un bidon de gaz, crezand ca acesta conține aghiazma. Apoi a golit conținutul pe un credincios care a venit sa-și primeasca binecuvantarea, dar o lumanare aprinsa alaturi de acestia a luat foc…

- Ministerul de Externe rus a condamnat miercuri expulzarea din Germania a doi diplomati rusi, calificata drept o actiune ''neamicala si lipsita de temei'', a relatat agentia de presa Interfax, citata de dpa, potrivit Agerpres.Diplomatii rusi au fost expulzati pe fondul anchetei privind uciderea…

- Deputatul PNL Matei Dobrovie i-a propus ministrului de Externe, Bogdan Aurescu, sesizarea Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului in cazul Cameliei Smicala, ai carei copii au fost luati de statul finlandez, precum si infiintarea unui Fond de asistenta juridica pentru astfel de cazuri, pentru…

- The Supreme Council for the Country's Defence (CSAT) is meeting, on Wednesday, at the Cotroceni Palace, under the leadership of President Klaus Iohannis, with the agenda showing proposals to amend the state budget for institutions with attributions in the realm of national security for 2019, the…

- Prezenta militara americana pe teritoriul japonez impiedica o apropiere nipono-rusa si "preocupa" Rusia pentru securitatea sa, a declarat sambata ministrul rus de externe Serghei Lavrov la Nagoya, in centrul Japoniei, potrivit AFP. "Prezenta militara americana este bineinteles o problema in calea unei…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale NATO se reunesc miercuri la Bruxelles, intr-un context inca marcat de declaratia presedintelui francez Emmanuel Macron despre 'moartea cerebrala' in care s-ar afla Alianta, noteaza agentia dpa, potrivit Agerpres.Cei 29 de ministri de externe urmeaza…

- Executivul Ludovic Orban a decis, in ședința de azi, abrogarea deciziei de numire a lui Nelu Barbu in funcția de consul la Shanghai. Nelu Barbu, fost purtator de cuvant al Vioricai Dancila, fusese numit, la mijlocul lunii trecut, in funcția de consul, decizie publicata in Monitorul Oficial.Contactat…

- Noul aeroport din Beijing, China, o investiție de 11 miliarde de dolari a fost deschis oficial, miercuri, de catre președintele Xi Jinping, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Aeroportul se intinde pe o suprafața de 700.000 de metri patrați, sau 98 campuri de fotbal, scrie China Daily.…