VIDEO Haina cu memorie, care învață măsurile persoanei, inventată de cercetătorii de la Harvard Cercetatorii de la Harvard au inventat un material care are &"memorie&". Hainele astfel create pot sa se muleze dupa persoana care le îmbraca. Materialul a fost creat cu ajutorul unei imprimante 3D, potrivit Mediafax.



Cercetatorii de la Harvard au rezolvat problema hainelor care, deși au aceeași masura, nu se potrivesc unui singur client. Ei au inventat un material care poate memora forme vechi si se poate mula dupa stimulii aplicati.



Materialul poate fi creat cu ușurința folosind o imprimanta 3D. Este alcatuit din keratina, aceeasi proteina gasita în par sau unghii.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

