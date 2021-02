VIDEO Guvernul a aprobat proiectul bugetului de stat pe 2021 Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, proiectul bugetului de stat pe anul 2021.



"Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal - bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2021. Bineinteles, acestea sunt insotite de Strategia fiscal - bugetara pe 2021 - 2023 si Raportul privind situatia macroeconomica pe anul 2021 si proiectia acesteia pe anul 2022 si 2024. Toate acestea vor fi facute publice, ele au fost in transparenta decizionala. Varianta aprobata va fi facuta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in aceasta seara bugetul pentru anul in curs, urmand ca documentul sa ajunga in Parlament. Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul…

- Premierul Florin Cițu a declarat vineri, la finalul ședinței de Guvern, ca s-au aprobat legea bugetului de stat pe 2021, legea plafoanelor, legea bugetului de asigurari sociale pe 2021 si Strategia fiscal-bugetara 2021-2023. Ele vor merge la Parlament pentru dezbatere și vot. Citește și: Victor…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat proiectele legilor bugetului de stat pe 2021 si a bugetului asigurarilor sociale de stat, precum si anexele acestora. Legea bugetului de stat pe 2021 poate fi citita AICI! (.pdf) Anexele AICI

- ​Cu bugetul aproape gata, premierul Florin Cițu i-a informat pe liberali ca Guvernul taie voucherele de vacanța in 2021 și sporurile bugetarilor și reduce subvenția pentru transportul studenților, au declarat surse din partid. Economia la buget ar fi de 1,8 -2 miliarde de lei, potrivit acelorași surse.…

- Liderii coaliției au avut luni o noua discuție pentru realizarea bugetului pe anul 2021. Legea bugetului ar fi trebuit finalizata pana la sfarșitul lunii ianuarie, astfel incat bugetul sa fie adoptat pe 4 februarie. Surse participante la discuțiile din coaliție au declarat pentru Digi24.ro ca „cel…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a convocat ieri la, o sedinta de lucru, pe premierul Florin Citu, vicepremierul Dan Barna, ministrul de finante, Alexandru Nazare, si ministrul investitiilor si proiectelor europene, Cristian Ghinea. Guvernul vrea sa mentina deficitul sub 7 la suta din Produsul intern Brut,…

- Proiectul bugetului va fi trimis in Parlament la sfarșitul acestei luni. Guvernul mizeaza pe menținerea echilibrelor fiscale, dar promite investiții și continuarea programelor de sprijin pentru cei afectați de pandemie.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat, ieri, ca in luna ianuarie, cel mai probabil, Guvernul va finaliza proiectul de buget si il va transmite la Parlament. „Inainte de aprobarea legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat este necesara…