VIDEO. Grupare criminală organizată, specializată în escrocherii cu automobile din Europa, destrcturată de polițiști. Trei persoane au fost reținute O grupare infracționala, dirijata din penitenciar, care in perioada anilor 2020-2021, a pus la cale o schema de escrocherie privind presupusele vanzari a mașinilor din Europa, a fost destructurata de oamenii legii, care au descins marți, 24 mai, cu percheziții la domiciliile mai multor figuranți din Ungheni, Chișinau, dar și penitenciarele nr. 3 Leova și nr. 4 Cricova, scrie Publika.md . Ulterior, au fost reținuți doi barbați de 25 și 27 ani și o femeie de 27 ani, iar cinci deținuți din doua penitenciare au fost etapați in penitenciarul 13 Chișinau pentru a fi audiați și inaintate invinuirile.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- O grupare infracționala, dirijata din penitenciar, care in perioada anilor 2020-2021, a pus la cale o schema de escrocherie privind presupusele vanzari a mașinilor din Europa, a fost destructurata de oamenii legii, care au descins marți cu percheziții la domiciliile mai multor

- Operațiune de amploare impotriva gruparii mafiote "Ndragheta" in toata Europa. Au fost facute peste 100 de arestari, zeci de percheziții in opt țari, printre care și Romania, și au fost confiscate trei tone de cocaina.

- Procurorii cer mandate de arestare pentru 30 de zile pentru cei 6 angajați ai ASP, reținuți de CNA in dosarele mitei la eliberarea permiselor de conducere. Maine, 13 aprilie, incepand cu ora 9.00, judecatoria Balți va examina demersurile.

- ”Moldova se afla in prezent intr-un moment de raspantie”, a declarat, luni, 10 aprilie, Maia Sandu intr-un mesaj adresat populației Republicii Moldova. Ea a spus ca Rusia incearca sa slabeasca Europa și ca viitorul tarii depinde de puterea poporului de a spune clar si raspicat ce doreste, invitandu-i…

- ”Moldova se afla in prezent intr-un moment de raspantie”, a declarat, luni, 10 aprilie, Maia Sandu intr-un mesaj adresat populației Republicii Moldova. Ea a spus ca Rusia incearca sa slabeasca Europa și ca viitorul tarii depinde de puterea poporului de a spune clar si raspicat ce doreste, invitandu-i…

- Un numar de sapte persoane, dintre care patru agenti de politie si alte trei persoane, care ar fi dat mita pentru obtinerea permisului de sofer, au fost retinute duminica seara, in dosarul de coruptie in care, in cursul zilei, au fost efectuate 20 de perchezitii in judetul Brasov, vizati fiind politisti…

- Cel puțin 123 de polițiști au fost raniți in cea de-a noua zi de manifestații impotriva reformei pensiilor in Franța și 80 de persoane au fost reținute, a declarat ministrul de interne al țarii, Gerald Darmanen.„Pana in prezent, 123 de polițiști și jandarmi au fost raniți și 80 de persoane au fost…

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica a anunțat vineri, 10 martie, ca a realizat o noua secvențiere a probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țarii și in șapte probe a fost confirmata sublinia XBB.1.5 (numita neoficial Kraken), comunica MOLDPRES.…